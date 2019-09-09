Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.

Компания Facebook заявила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети. При этом сама соцсеть в случае получения обращения о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, рассматривает его и принимает соответствующие меры

"Если вы обратили внимание на комментарии компании Facebook, они говорят о том, что если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы. В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома и это факт. В то же время, та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ - с ней ничего не произошло. Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело явно с двойными стандартами, попытке влияния на результаты выборов", - заявил Жаров журналистам.