Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T18:03Z
https://ria.ru/20190909/1558500499.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a46f076a68e0a5d5e2dc8c0443d54988.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook

17:44 09.09.2019 (обновлено: 18:03 09.09.2019)
491
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Появление политической рекламы в Facebook в "день тишины" - это двойные стандарты и попытка влияния на результаты выборов, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
Facebook
11:19РИА Новости
Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
Компания Facebook заявила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент в соцсети. При этом сама соцсеть в случае получения обращения о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, рассматривает его и принимает соответствующие меры
"Если вы обратили внимание на комментарии компании Facebook, они говорят о том, что если бы к ним обратились, то они рассмотрели и в положенные сроки приняли бы решение по поводу распространения политической рекламы. В результате одного обращения пользователя компании Facebook был заблокирован аккаунт Мосгоризбиркома и это факт. В то же время, та реклама, которая относится к категории политической и по поводу которой высказался Роскомнадзор, Общественная палата, парламент РФ - с ней ничего не произошло. Именно поэтому мы говорим, что мы имеем дело явно с двойными стандартами, попытке влияния на результаты выборов", - заявил Жаров журналистам.
Заседание Совета Федерации РФ
Вчера, 19:24Единый день голосования
Комиссия Совфеда разберет нарушения Google и Facebook на выборах
560081
Обсудить 1
МосгоризбиркомРоскомнадзорFacebook, Inc.Общество
Рекомендуем
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
РИА
Новости
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Автомобиль украинской полиции
В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Логотип компании Google
Роскомнадзор направил в СФ данные о нарушениях Google в день выборов
Лента
новостей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
Украинский военный
В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев обсудил с коллегой из Франции работу стран в сфере безопасности
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
АЗС в Киеве
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В ОП посоветовали ЕС вместе с выборами в Крыму не признавать восход солнца
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния