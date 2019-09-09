"Снежная Королева: Зазеркалье" представит Россию на кинофестивале в США

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Анимационный фильм "Снежная Королева: Зазеркалье" стал единственной российской картиной, которая поборется за главный приз американского кинофестиваля The Niagara Falls International Film Festival (NFIFF), который стартует в штате Нью-Йорк 18 сентября, сообщила пресс-служба компании Wizart.
"Снежная королева" - не только единственный российский фильм в программе этого года, но и первая лента из России, попавшая в конкурс смотра. Основные конкурсанты - проекты из США или выпущенные в копродукции Соединенных Штатов с другими странами", - говорится в сообщении.
Среди 60 отобранных лент - всего две анимационные картины. За звание лучшего наряду со "Снежной королевой" борется мультфильм "Сержант Стабби: Американский герой", выпущенный совместно Ирландией, Великобританией, Францией, Канадой и США.
"Наполненный приключениями, юмором и жизненной мудростью фильм "Снежная Королева: Зазеркалье", безусловно, понравится как юным зрителям, так и их родителям", - цитирует пресс-служба официального представителя NFIFF Джона Уайлдмана.
Фильм "Снежная Королева: Зазеркалье" вышел в мировой прокат в конце 2018 года, в России и СНГ релиз состоялся первого января.
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