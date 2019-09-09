Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Панина заявила, что считает ошибочным решение московских единороссов идти на выборы в Мосгордуму не под брендом "Единой России", а как самовыдвиженцы.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.

Как сказала РИА Новости Панина, выборы в РФ прошли достойно, открыто и честно, при этом из результатов голосования нужно извлечь уроки.

"В том числе и правящей партии – "Единой России". Как показали выборы в Мосгордуму, по тем округам, где из года в год велась реальная работа, кандидаты - действующие депутаты Мосгордумы, уверено победили. Ошибкой было то, что московская организация "Единой России" не выдвинула своих кандидатов", - полагает парламентарий.

В свои депутатские кресла по итогам выборов вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.

Панина также отметила, что, по ее мнению, для протестов несистемной оппозиции выборы стали лишь поводом для дестабилизации обстановки.

"Прошедшие в единый день голосования выборы со всей очевидностью показали, что массовые протесты, организованные летом в Москве, имели мало отношения к выборам: явка на выборах в Мосгордуму составила традиционно низкий уровень, как и в предыдущие годы. Таким образом, так называемая несистемная оппозиция пыталась, ухватившись за повод – выборы в Мосгордуму – спровоцировать в столице хаос и беспорядки с желанием дестабилизировать обстановку в стране в целом", - полагает Панина.

По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва в 2014 году, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.