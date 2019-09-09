Замглавы Калужской области призвал обсуждать благоустройство с молодежью

КАЛУГА, 9 сен – РИА Новости. Замгубернатора Калужской области Владимир Мазур призвал глав муниципалитетов советоваться с молодежью по вопросам благоустройства территорий, сообщило правительство региона.

В правительстве региона прошло заседание межведомственной комиссии по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали главы муниципальных образований региона.

Правительство области информирует, что цель проекта "Формирование комфортной городской среды" - реализация комплексных проектов создания комфортной среды как в селах, так и в городах при активном участии граждан и общественных объединений. С 2019 года проект вошел в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

Сообщается, что в 2019 году плановый объем средств федерального и регионального бюджетов составляет почти 306 миллионов рублей, из них 293,7 миллиона рублей - средства федерального бюджета и 12,23 миллиона рублей - средства консолидированного бюджета области. Дополнительно из областного бюджета на реализацию мероприятий выделено порядка 129 миллионов рублей. В этом году в регионе должны быть благоустроены 92 общественные территории.

По словам Мазура, программа "Формирование комфортной городской среды" дает жителям уверенность в завтрашнем дне. "Граждане видят, что их город развивается, что к их мнению по благоустройству дворов и общественных территорий как прислушиваются, так и учитывают его. Особое внимание необходимо обратить на взаимодействие с молодежью. Главам муниципалитетов необходимо общаться со школьниками, студентами, которые могут дать хорошие советы, как и что благоустроить", - пояснил он.