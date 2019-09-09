Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник

АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе, астанинский процесс и формирование конституционного комитета", - сказал собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.