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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник

17:34 09.09.2019
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Наш министр провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в Идлибе, астанинский процесс и формирование конституционного комитета", - сказал собеседник агентства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФТурцияСирияРоссия
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