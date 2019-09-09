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РИА Новости

МИД Израиля поприветствовал страны, признавшие "Хезболлах" террористической

17:34 09.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой министра транспорта и разведки ИзраиляИсраэль Кац
Исраэль Кац
© Фото предоставлено пресс-службой министра транспорта и разведки Израиля
Исраэль Кац. Архивное фото
ГЕРЦЛИЯ (Израиль), 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал страны, признавшие ливанское движение "Хезболлах" террористической организацией.
"В этом году Великобритания и Аргентина присоединились к США и Канаде в вопросе признания "Хезболлах" террористической организацией, и мы продолжаем предпринимать шаги в этом направлении с нашими союзниками", - заявил Кац на саммите по борьбе с терроризмом.
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"Парагвай также принял схожее решение", - добавил он.
Ранее Кац в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом призвал Германию ввести санкции против "Хезболлах " и признать эту организацию террористической. В ответ Маас заявил, что "отношение Германии к "Хезболлах " в Ливане близко к позиции Израиля и что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос признания этой организации террористической", сообщала пресс-служба израильского министра.
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Исраэль КацМИД Израиля‎В мире
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