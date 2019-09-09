МИД Израиля поприветствовал страны, признавшие "Хезболлах" террористической

"В этом году Великобритания и Аргентина присоединились к США и Канаде в вопросе признания "Хезболлах" террористической организацией, и мы продолжаем предпринимать шаги в этом направлении с нашими союзниками", - заявил Кац на саммите по борьбе с терроризмом.

Ранее Кац в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Хайко Маасом призвал Германию ввести санкции против "Хезболлах " и признать эту организацию террористической. В ответ Маас заявил, что "отношение Германии к "Хезболлах " в Ливане близко к позиции Израиля и что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос признания этой организации террористической", сообщала пресс-служба израильского министра.