Патрушев обсудил с коллегой из Франции работу стран в сфере безопасности

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегой из Франции - генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Клер Ландэ обсудил взаимодействие стран в сфере безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.

"Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся встреч и телефонных бесед президентов России и Франции", - говорится в сообщении.