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РИА Новости

Патрушев обсудил с коллегой из Франции работу стран в сфере безопасности

17:33 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегой из Франции - генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Клер Ландэ обсудил взаимодействие стран в сфере безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
"Обсуждены различные аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся встреч и телефонных бесед президентов России и Франции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что отдельное внимание на переговорах стороны уделили вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, а также сотрудничеству двух стран в области информационной безопасности.
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МоскваФранцияНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьВ мире
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