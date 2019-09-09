Роскомнадзор направил в СФ данные о нарушениях Google в день выборов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ информацию о нарушениях Google и Facebook в день выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Да, были направлены", - сказал Ампелонский, отвечая на вопрос, направил ли Роскомнадзор информацию о нарушениях Facebook и Google в парламентские комиссии.

Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ампелонский сообщил журналистам, что Роскомнадзор передаст данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства.