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РИА Новости
Единый день голосования

Роскомнадзор направил в СФ данные о нарушениях Google в день выборов

17:28 09.09.2019 (обновлено: 17:50 09.09.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ информацию о нарушениях Google и Facebook в день выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
"Да, были направлены", - сказал Ампелонский, отвечая на вопрос, направил ли Роскомнадзор информацию о нарушениях Facebook и Google в парламентские комиссии.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
Роскомнадзор 8 сентября сообщил, что выявил политическую рекламу на сайтах Google и Facebook в единый день голосования, когда она запрещена, и расценивает ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ампелонский сообщил журналистам, что Роскомнадзор передаст данные о нарушениях российского законодательства о выборах компаниями Google и Facebook в парламентскую комиссию по расследованию иностранного вмешательства.
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Единый день голосованияGoogleРоскомнадзорРоссияFacebook, Inc.В мире
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