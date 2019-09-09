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РИА Новости

Бывший мэр Ахтубинска получил два года условно за превышение полномочий

17:22 09.09.2019
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© Фото : Официальный сайт города АхтубинскаБывший мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев
Бывший мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев
© Фото : Официальный сайт города Ахтубинска
Бывший мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сен - РИА Новости. Ахтубинский районный суд Астраханской области приговорил бывшего мэра Ахтубинска Амангу Нарузбаева к двум годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий, сообщает УФСБ России по области.
"Суд назначил Нарузбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на два года... условно, с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщало следствие, к главе города обратилась местная жительница, которая работала в компании супруги чиновника, и попросила предоставить дополнительный земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. Зная, что земельный участок предоставляется путем проведения аукциона, и действуя в интересах супруги, глава города поручил своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка. В итоге аукцион проведен не был.
Чиновник заключил соглашение, согласно которому стоимость участка составила 235 тысяч рублей, однако его реальная стоимость составляет 1,7 миллиона рублей, сообщали следователи. В результате муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".
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Аманга НарузбаевАхтубинскАстраханская областьПроисшествия
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