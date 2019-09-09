Бывший мэр Ахтубинска получил два года условно за превышение полномочий

"Суд назначил Нарузбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на два года... условно, с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало следствие, к главе города обратилась местная жительница, которая работала в компании супруги чиновника, и попросила предоставить дополнительный земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. Зная, что земельный участок предоставляется путем проведения аукциона, и действуя в интересах супруги, глава города поручил своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка. В итоге аукцион проведен не был.