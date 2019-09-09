В ГД сформировали группу по обращению о признании геноцида южных осетин

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы сообщил журналистам, что создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.

Ранее в начале августа председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.

"Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Суть обращения такая: они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого государства. Это обращение поступило в Государственную думу, создана группа по изучению этого обращения", - заявил Мельников журналистам.

Он ответил, что в состав группы входят представители всех думских фракций, а возглавил рабочую группу депутат Виктор Водолацкий.

Также отвечая на вопрос журналистов о сроке работе этой группы, Мельников пояснил, что он не определялся, поскольку это очень сложный вопрос.