Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T17:21Z
https://ria.ru/20190909/1558499216.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_401:0:3564:1779_1036x0_80_0_0_62e5dfc274e29dadbd59986ab9691a6a.jpg
РИА Новости

В ГД сформировали группу по обращению о признании геноцида южных осетин

17:21 09.09.2019
202
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы сообщил журналистам, что создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Ранее в начале августа председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Депутат грузинского парламента устроил потасовку с протестующими
Вчера, 13:13РИА Новости
В Грузии митингующие освистали депутата, выступающего за диалог с Россией
"Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Суть обращения такая: они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого государства. Это обращение поступило в Государственную думу, создана группа по изучению этого обращения", - заявил Мельников журналистам.
Он ответил, что в состав группы входят представители всех думских фракций, а возглавил рабочую группу депутат Виктор Водолацкий.
Также отвечая на вопрос журналистов о сроке работе этой группы, Мельников пояснил, что он не определялся, поскольку это очень сложный вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".
Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове
Вчера, 19:40РИА Новости
Сухум призвал Тбилиси прекратить делать пропагандистские заявления
700002
Обсудить 0
Госдума РФЮжная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны
РИА
Новости
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В ОП посоветовали ЕС вместе с выборами в Крыму не признавать восход солнца
Бывший мэр Ахтубинска Аманга Нарузбаев
Бывший мэр Ахтубинска получил два года условно за превышение полномочий
Работа информационного центра ЦИК РФ
Володин заявил, что выборы в России прошли в соответствии с нормами закона
Лента
новостей
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Шоколадные шарики с молоком
Nestle проверяет выводы Роскачества о наличии токсина в завтраках "Несквик"
Логотип компании Google
Роскомнадзор направил в СФ данные о нарушениях Google в день выборов
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев обсудил с коллегой из Франции работу стран в сфере безопасности
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Певец Дима Билан
Директор Билана отказался комментировать выступление певца в Самаре
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически
Осколки снарядов
Силовики 86 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников "банды GTA"
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Лента новостейМолния