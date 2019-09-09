В ГД сформировали группу по обращению о признании геноцида южных осетин

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы сообщил журналистам, что создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
Ранее в начале августа председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин сообщил, что Совет Государственной думы на ближайшем заседании рассмотрит обращение от коллег из Южной Осетии о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии.
"Создана рабочая группа по изучению обращения парламента Южной Осетии. Суть обращения такая: они просят признать геноцидом осетинского народа со стороны Грузии некие действия этого государства. Это обращение поступило в Государственную думу, создана группа по изучению этого обращения", - заявил Мельников журналистам.
Он ответил, что в состав группы входят представители всех думских фракций, а возглавил рабочую группу депутат Виктор Водолацкий.
Также отвечая на вопрос журналистов о сроке работе этой группы, Мельников пояснил, что он не определялся, поскольку это очень сложный вопрос.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".