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РИА Новости

Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты

17:18 09.09.2019 (обновлено: 18:36 09.09.2019)
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КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Житель Краснодара установил двухметровые колеса, стилизованные под колеса кареты, на свой автомобиль LADA Priora, полиция заставит привести машину в исходное состояние, сообщили РИА Новости в УМВД по Краснодару.
В ведомстве отметили, что за нарушение регламента безопасности дорожного движения владельцу автомобиля грозит штраф в размере 500 рублей. Снять огромные колеса с транспортного средства он должен в течение 10 суток.
В понедельник в соцсетях появились фото и видео, на которых видно, что на черной LADA Priora с номерным знаком 93-го региона диски стандартных размеров сняты, база расширена, и на автомобиль установлены колеса высотой примерно два метра, стилизованные под колеса кареты. В сообщениях отмечается, что клиренс машины увеличился примерно на 1,5 метра. Из фото и видео видно, что владелец приехал в центр Краснодара и припарковался возле драматического театра имени Горького.
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