Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты

В ведомстве отметили, что за нарушение регламента безопасности дорожного движения владельцу автомобиля грозит штраф в размере 500 рублей. Снять огромные колеса с транспортного средства он должен в течение 10 суток.

В понедельник в соцсетях появились фото и видео, на которых видно, что на черной LADA Priora с номерным знаком 93-го региона диски стандартных размеров сняты, база расширена, и на автомобиль установлены колеса высотой примерно два метра, стилизованные под колеса кареты. В сообщениях отмечается, что клиренс машины увеличился примерно на 1,5 метра. Из фото и видео видно, что владелец приехал в центр Краснодара и припарковался возле драматического театра имени Горького.