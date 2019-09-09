Силовики 86 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 26 августа по 1 сентября зафиксировали 117 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.