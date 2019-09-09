Силовики 86 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщали, что с 26 августа по 1 сентября зафиксировали 117 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 2 по 8 сентября было зафиксировано 86 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 266 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 40 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. Ранения получили два мирных жителя. Повреждения получили пять объектов инфраструктуры и 18 жилых домов", - заявил представитель СЦКК.