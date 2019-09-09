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РИА Новости

Силовики 86 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

17:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские силовики 86 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщали, что с 26 августа по 1 сентября зафиксировали 117 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период с 2 по 8 сентября было зафиксировано 86 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 266 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 40 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. Ранения получили два мирных жителя. Повреждения получили пять объектов инфраструктуры и 18 жилых домов", - заявил представитель СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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