МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Омск РТС" начал подключать к теплоснабжению объекты социальной сферы по заявке департамента образования администрации города и министерства здравоохранения Омской области, следует из сообщения компании.

"На 9 сентября наряды на включение получили 100% детских садов, школ и учреждений здравоохранения. По заявке департамента образования администрации города Омска и министерства здравоохранения Омской области АО "Омск РТС" готово к подключению данных объектов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что второй год подключение социальных объектов в Омске производится до официального начала отопительного сезона. Компания отмечает, что в ближайшее время будет подключено максимальное количество детских садов и школ.