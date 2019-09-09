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РИА Новости
Теплоснабжение

"Омск РТС" начал подключать к теплоснабжению объекты социальной сферы

17:15 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Омск РТС" начал подключать к теплоснабжению объекты социальной сферы по заявке департамента образования администрации города и министерства здравоохранения Омской области, следует из сообщения компании.

"На 9 сентября наряды на включение получили 100% детских садов, школ и учреждений здравоохранения. По заявке департамента образования администрации города Омска и министерства здравоохранения Омской области АО "Омск РТС" готово к подключению данных объектов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что второй год подключение социальных объектов в Омске производится до официального начала отопительного сезона. Компания отмечает, что в ближайшее время будет подключено максимальное количество детских садов и школ.
"ОмскРТС" объединяет теплосетевой, теплосбытовой бизнес и выработку тепловой энергии с котельных в Омске. Тепловая мощность компании составляет - 963 Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеОмскОбщество
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