Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников "банды GTA"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.

Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). В банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, убившие в ходе разбойных нападений 17 человек и ранившие еще двух.

Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.

Выжившие члены банды в августе 2018 года были приговорены к пожизненному заключению, в том числе и уроженец Таджикистана Додохонов. Лишь один фигурант дела — Зафарджон Гулямов — избежал высшей меры, ему суд назначил 20 лет колонии строгого режима.

Первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу.