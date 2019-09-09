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РИА Новости

Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников "банды GTA"

17:14 09.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
Пятый участник банда был приговорен к 20 годам колонии. Этот срок суд тоже оставил в силе. Приговор теперь вступил в законную силу.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012–2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). В банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии, убившие в ходе разбойных нападений 17 человек и ранившие еще двух.
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора участнику банды GTA в Московском областном суде. 2 июля 2019
2 июля, 13:07РИА Новости
Суд обязал члена "банды GTA" выплатить компенсацию полицейскому
Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали жертв и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.
Выжившие члены банды в августе 2018 года были приговорены к пожизненному заключению, в том числе и уроженец Таджикистана Додохонов. Лишь один фигурант дела — Зафарджон Гулямов — избежал высшей меры, ему суд назначил 20 лет колонии строгого режима.
Первого августа 2017 года пятеро участников "банды GTA" в лифте Мособлсуда напали на двух конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, завладели служебным оружием конвоиров, а вырвавшись из лифта, напали на сотрудников Росгвардии, которые находились в зале суда и охраняли подсудимых по другому уголовному делу.
В ходе начавшейся перестрелки один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался.
Члены банды GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде
2 июля, 03:27РИА Новости
Уголовное дело "банды GTA"
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