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РИА Новости

Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса

17:13 09.09.2019 (обновлено: 17:41 09.09.2019)
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© AFP 2019 / AFP/STRТелескоп Гуйчжоу
Телескоп Гуйчжоу
© AFP 2019 / AFP/STR
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Китайские астрономы обнаружили повторяющиеся быстрые сигналы, исходящие из источника, который может находиться на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли, сообщает агентство Синьхуа.
Так называемые быстрые радиовсплески помог зафиксировать самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST с пятисотметровой апертурой.
Эти сигналы представляют собой радиоимпульсы, которые длятся несколько миллисекунд. Пока ученые не могут объяснить их природу.
С конца августа по сентябрь аппарат поймал более ста таких радиовсплесков. Сейчас их изучают специалисты.
Телескоп FAST расположен в горах южнокитайской провинции Гуйчжоу.
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ГуйчжоуКосмос - РИА НаукаКитайРИА Наука
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