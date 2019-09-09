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РИА Новости

Nestle проверяет выводы Роскачества о наличии токсина в завтраках "Несквик"

17:13 09.09.2019
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© Depositphotos / drizzutiШоколадные шарики с молоком
Шоколадные шарики с молоком
© Depositphotos / drizzuti
Шоколадные шарики с молоком. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российское подразделение Nestle, крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков, приняло к сведению выводы Роскачества о превышении содержания охратоксина А в сухих завтраках для школьников марки Nesquik и проводит по этому поводу собственное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского Nestle.
Роскачество в понедельник сообщило о том, что выявило в сухих завтраках для школьников ряда торговых марок, в том числе марки Nesquik, превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Эксперты отмечали, что возникновение этого токсина могло быть связано с отсутствием проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов.
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"Мы приняли информацию от Роскачества к сведению и проводим собственное расследование. В рамках расследования мы взаимодействуем с нашими поставщиками сырья, поскольку этот контаминант свойственен зерну. Важно отметить, что содержание охратоксинов в готовой продукции в категории готовых завтраков (а именно, сухих продуктов экструзионной технологии) не регламентируется законодательством, а регулируется только в некоторых видах зерна", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Эксперты Роскачества обращали внимание, что охратоксин А отличается нефротоксичностью, негативно влияя на почки, но острые отравления крайне редки.
"Охратоксин А – это естественный природный контаминант, который, наряду с другими природными загрязнителями, может присутствовать в зерне и некоторых других видах сельскохозяйственной продукции. Потенциальный вред таких загрязнителей может возникнуть только при условии длительного, систематического употребления в пищу продуктов с этими веществами", - отметили в пресс-службе российского Nestle.
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