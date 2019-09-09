ВТБ опроверг слухи о возможной продаже китайским компаниям доли в En+

"Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке", - сообщили в банке в ответ на запрос о том, может ли ВТБ подтвердить или опровергнуть переговоры с китайскими компаниями по покупке доли банка в "Эн+ Груп".