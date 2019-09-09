ВТБ опроверг слухи о возможной продаже китайским компаниям доли в En+

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ВТБ опроверг переговоры с китайскими государственными промышленными группами о продаже им доли банка в "Эн+ Груп", сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что ВТБ ведет переговоры о возможных инвестициях китайских компаний в "Эн+ Груп". По словам источников издания, к ВТБ, которому принадлежит 21,68% "Эн+ Груп", обратились две китайские государственные промышленные группы по вопросу возможной покупки акций.
"Это не соответствует действительности. Мы не комментируем слухи и домыслы, которые существуют на рынке", - сообщили в банке в ответ на запрос о том, может ли ВТБ подтвердить или опровергнуть переговоры с китайскими компаниями по покупке доли банка в "Эн+ Груп".
"Эн+ Груп" - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").