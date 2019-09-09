Директор Билана отказался комментировать выступление певца в Самаре

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Директор певца Димы Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста на Дне города в Самаре, назвав "желтухой" сообщения о том, что Билан был нетрезвым.
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
"Не комментируем эту желтуху", - сказал Бушуев, добавив, что Билан всегда поет вживую.