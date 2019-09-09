В Испании начался суд по делу об убийстве восьмилетнего ребенка

МАДРИД, 9 сен – РИА Новости. Суд по делу об убийстве восьмилетнего Габриэля Круса начался в испанской провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия), передает корреспондент РИА Новости.

На скамье подсудимых – бывшая невеста отца ребенка Ана Хулия Кесада. Прокуратура требует приговорить ее к высшей мере наказания (по испанскому законодательству минимум 25 лет лишения свободы).

Ребенок пропал 27 февраля 2018 года назад в поселке Ортичуэлас, где живет менее ста человек, когда вышел из дома бабушки, чтобы пройти буквально сотню метров до дома кузенов. Пропажа ребенка в столь спокойном месте в первый момент не вызвала подозрений, что он мог стать жертвой преступления. Основной версией считалось то, что он сам ушел и потерялся. Были организованы поиски, в которых помимо сотрудников правоохранительных органов участвовали сотни добровольцев. Однако после того, как полиция обнаружила рубашку ребенка (подброшенную Аной Хулией), за ней была установлена слежка. Женщину задержали 11 марта прошлого года, когда она пыталась перевезти труп в машине - до этого тело мальчика находилось на ферме, где он был убит.

Адвокаты утверждают, что речь идет об убийстве по неосторожности: между мачехой и мальчиком произошел спор, ребенок громко кричал, и Ана Хулия закрыла ему рот, что привело к удушению. О своей причастности к смерти ребенка, пока велись поиски, по версии защиты, она не заявила, поскольку не знала, "как выйти из ситуации", и "не хотела причинить боль родителям".

Прокуратура считает, что речь идет о предумышленном убийстве и требует приговорить женщину к высшей мере наказания - пожизненному заключению, приговор может быть пересмотрен через 25 лет. Ана Хулия может стать первой женщиной, в отношении которой будет применена эта мера, введенная в 2015 году. Кроме того, прокуратура требует увеличить срок еще на 10 лет – за нанесение морального ущерба родителям Габриэля, а также выплатить компенсацию родственникам мальчика в размере нескольких сотен евро. Среди отягчающих обстоятельств обвинение считает то лицемерие, которое демонстрировала женщина все две недели, пока не было известно местонахождение ребенка: она делала вид, что участвует в поисках, плакала на публику при работающих камерах.

Заседания продлятся несколько дней, после чего суд присяжных в составе девяти человек должен сказать свое слово – считать ли Ану Хулию виновной и в каких преступлениях. Приговор вынесет судья Алехандра Додеро.