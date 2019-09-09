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РИА Новости

День карьеры пройдет 11 сентября в московском "Технограде"

17:04 09.09.2019
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© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОбразовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ
Образовательный комплекс Техноград на ВДНХ
© Фото : Евгений Самарин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. День карьеры пройдет 11 сентября в московском инновационно-образовательном комплексе "Техноград", сообщает пресс-служба городского Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).
В рамках мероприятия, организованного Центром развития карьеры, москвичи смогут узнать, какие навыки сегодня востребованы среди крупных работодателей столицы, отмечается в сообщении.

"Площадка "Технограда" сегодня является одной из передовых в столице с точки зрения развития человеческого капитала. Здесь формируется платформа для обмена целевой информацией между потенциальными соискателями и работодателями. Так, в рамках Дней карьеры посетители комплекса могут очно пообщаться с представителями крупных компаний, пройти собеседования и понять, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда. Кроме того, это еще и реальная возможность сменить профессиональную деятельность", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

"Техноград", куратором которого является ДПИР, - уникальный образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. На территории комплекса также предусмотрены тематические экскурсии, мастер-классы и другие увлекательные мероприятия, напоминают в пресс-службе.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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