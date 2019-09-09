День карьеры пройдет 11 сентября в московском "Технограде"

"Площадка "Технограда" сегодня является одной из передовых в столице с точки зрения развития человеческого капитала. Здесь формируется платформа для обмена целевой информацией между потенциальными соискателями и работодателями. Так, в рамках Дней карьеры посетители комплекса могут очно пообщаться с представителями крупных компаний, пройти собеседования и понять, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда. Кроме того, это еще и реальная возможность сменить профессиональную деятельность", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.