Массовая драка в московском супермаркете попала на видео

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео массовой драки в столичном супермаркете.

На кадрах видно, как посетители начали избивать сотрудника магазина, повалив его на пол. На помощь мужчине пришли его коллеги, которые также пострадали от нападавших.

По информации телеканала, за несколько часов до случившегося администратор супермаркета остановил человека, который попытался вынести товар, не оплатив его.

Одна из потерпевших заявила, что выяснять отношения с работниками магазина пришли порядка десяти человек, вооруженных ножами и битами.