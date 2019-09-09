В "Роснефти" опровергли сообщения о завышенных ценах на бензин на Сахалине

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин опроверг заявления врио главы Сахалинской области о завышенных ценах на бензин в регионе.

В начале сентября временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко по итогам заседания президиума Госсовета одной из проблем региона назвал стоимость бензина на Сахалине, которая превышает показатели не только в других субъектах дальневосточного региона, но и в других регионах страны.

"Я слышал, как врио руководителя Сахалинской области, сославшись на то, что регион является нефтегазодобывающим, конечно необходимо устранить эту несправедливость по цене, назвал цену 51 рубль по (цене бензина - ред.) Аи-95. Но... эта цена, которую он указал, существует только на одной заправке на Сахалине", - заявил Сечин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он подчеркнул, что в целом по Сахалину цена бензина Аи-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске она даже на 24-26 копеек ниже, чем в столице. "Одна заправка не может быть референтной, чтобы говорить о том, что здесь есть какая-то несправедливость", - подчеркнул он.

Глава "Роснефти" также отметил, что компания фактически является единственным поставщиком нефтепродуктов в регионе. "Регион удаленный, как вы знаете, сейчас цены на нефтепродукты регулируются, по сути. Есть ограничения по росту, несмотря на экономические какие-то факторы, поэтому никто не хочет поставлять. Мы, по сути, выполняем социальную функцию, обеспечиваем в полном объеме потребление Сахалина", - сказал Сечин.