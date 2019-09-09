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РИА Новости

В "Роснефти" опровергли сообщения о завышенных ценах на бензин на Сахалине

16:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин опроверг заявления врио главы Сахалинской области о завышенных ценах на бензин в регионе.
В начале сентября временно исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко по итогам заседания президиума Госсовета одной из проблем региона назвал стоимость бензина на Сахалине, которая превышает показатели не только в других субъектах дальневосточного региона, но и в других регионах страны.
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"Я слышал, как врио руководителя Сахалинской области, сославшись на то, что регион является нефтегазодобывающим, конечно необходимо устранить эту несправедливость по цене, назвал цену 51 рубль по (цене бензина - ред.) Аи-95. Но... эта цена, которую он указал, существует только на одной заправке на Сахалине", - заявил Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он подчеркнул, что в целом по Сахалину цена бензина Аи-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске она даже на 24-26 копеек ниже, чем в столице. "Одна заправка не может быть референтной, чтобы говорить о том, что здесь есть какая-то несправедливость", - подчеркнул он.
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Глава "Роснефти" также отметил, что компания фактически является единственным поставщиком нефтепродуктов в регионе. "Регион удаленный, как вы знаете, сейчас цены на нефтепродукты регулируются, по сути. Есть ограничения по росту, несмотря на экономические какие-то факторы, поэтому никто не хочет поставлять. Мы, по сути, выполняем социальную функцию, обеспечиваем в полном объеме потребление Сахалина", - сказал Сечин.
В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.
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Валерий ЛимаренкоРоснефтьМинистерство энергетики РФИгорь СечинМоскваАИ-95РоссияЭкономика
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