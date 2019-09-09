На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.
На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.
На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".
На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".
Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".
На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".
Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.
На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.
На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.
Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.
С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.
На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.
С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.
На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.
В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.
На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.
На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.
На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.
На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.
На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".
В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.
На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".
Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).
На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"
Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).
На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"
В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.
На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.
Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.
На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.
Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.
На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".
На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".
Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).
На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.
На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.
Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).
На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.
С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.
На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.
В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.
На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.
На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.
В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.
На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".
Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).
На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"
В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".
На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.
На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.