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РИА Новости
Культура

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

16:47 09.09.2019
2418
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПамятник артисту Владимиру Этушу, установленный на Новодевичьем кладбище
Памятник артисту Владимиру Этушу, установленный на Новодевичьем кладбище
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Памятник артисту Владимиру Этушу, установленный на Новодевичьем кладбище
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открытие памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу состоялось в понедельник на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
Ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет. На Новодевичьем кладбище захоронена урна с его прахом.
Прогон спектакля Пристань в Театре им. Вахтангова
6 сентября, 14:34Культура
Выставка, посвященная спектаклю "Пристань", открылась в театре Вахтангова
"Памятник выполнен в соответствии с пожеланиями самого Владимира Абрамовича, которые он сделал еще при жизни, и установлен на личные средства семьи. Сегодня коллектив театра торжественно открыл памятник на могиле мастера", - сказал Крок.
Идея оформления памятника принадлежит художнику Максиму Обрезкову, архитектор – Елена Копелиович, автор профиля – Сергей Загоровский.
Как сообщила пресс-служба театра, на церемонии открытия присутствовала вдова актера Елена Этуш, народный артист России Евгений Карельских, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Иванов - режиссер спектаклей, в которых участвовал Владимир Этуш - "Дядюшкин сон" и "Бенефис", заслуженные артисты Александр Павлов и Любовь Корнева, Екатерина Симонова и другие вахтанговцы.
Владимир Этуш: несравненный товарищ Саахов, Шпак и Журден
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.

На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

Владимир Этуш и Марина Неелова в роли Принцессы на съемках кинофильма Старая, старая сказка
1 из 13

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.

На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля Окаемовы дни в театре имени Вахтангова
2 из 13

В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".

На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".

Народный артист СССР Владимир Этуш, ставший лауреатом в почетной номинации Честь и достоинство имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии Ника
3 из 13

Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".

На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.

Мкртчян, Этуш, Никулин и Моргунов в фильме Кавказская пленница
4 из 13

Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.

На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

Владимир Этуш в роли Короля на съемках фильма Старая, старая сказка
5 из 13

Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.

На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).

На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.

Актер Владимр Этуш
6 из 13

Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).

На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.

На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.

Народный артист РСФСР Владимир Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина
7 из 13

С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.

На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.

На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.

Народный артист России Владимир Этуш в роли князя К. в сцене из спектакля Дядюшкин сон
8 из 13

В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.

На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Президент России Владимир Путин и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле
9 из 13

Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Чернов / Перейти в фотобанк

В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.

На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".

Артист Владимир Этуш в роли Журдена
10 из 13

В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.

На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".

© РИА Новости / Чернов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).

На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"

Художественный руководитель Театрального института имени Б.В. Щукина, народный артист СССР, актер Владимир Этуш (слева), получивший премию За выдающийся вклад в развитие театрального искусства, на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии Золотая Маска
11 из 13

Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).

На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля Окаемовы дни в театре имени Вахтангова
12 из 13

В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.

На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.

Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме Старая, старая сказка
13 из 13

Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.

На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 13

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.

На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 13

В 1944 году тяжелораненого Этуша демобилизовали, и он смог вернуться к учебе в Щукинском училище. Год спустя Этуша приняли в труппу Вахтанговского театра, которому он посвятил 70 лет жизни.

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 13

Самой заметной работой Этуша в начале творческого пути стала роль слуги Лаунса в комедии Уильяма Шекспира "Два веронца". Заметные роли он сыграл в спектаклях "Кирилл Извеков", "Ангел", "Принцесса Турандот".

На фото: Этуш (в центре), ставший лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXXI церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Дебютом Этуша в кино стала роль Сеида-Али в исторической картине "Адмирал Ушаков" (1953). Зрители помнят его работы в комедиях Гайдая: Саахов в "Кавказской пленнице" (1966), инженер Брунс в фильме "Двенадцать стульев" (1971), Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

На фото: слева направо артисты Фрунзик Мкртчян в роли дяди, Владимир Этуш в роли Саахова, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 13

Этуш также снимался в фильмах "Председатель" (1964), "Старая, старая сказка" (1968), "Миссия в Кабуле" (1970), "Тень" (1971), "Дела давно минувших дней…" (1972), "Цирк зажигает огни" (1972), "31 июня" (1978), "Не будите спящую собаку" (1991), "Мечты идиота" (1993), "Классик" (1998) и многих других.

На фото: Этуш (справа) в роли Короля на съемках фильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 13

Среди последних заметных работ Владимира Этуша роли в картинах "1-й Скорый" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Три мушкетера" (2013), "Убежать, догнать, влюбиться" (2015).

На фото: Этуш во время сбора труппы театра имени Евгения Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 13

С 1945 года Владимир Этуш занимался преподавательской деятельностью. В 1976 году он получил звание профессора.

На фото: Этуш ведет занятие в Театральном училище имени Щукина.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
8 из 13

В 1987 - 2003 годах Владимир Этуш был ректором Щукинского училища, а в 2003 году занял пост его художественного руководителя. Он также являлся бессменным худруком Вахтанговского театра.

На фото: Этуш (в центре) в роли князя К. в сцене из спектакля "Дядюшкин сон" в постановке Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
9 из 13

Этуш был лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года, кавалером орденов Александра Невского и "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

На фото: Президент России Владимир Путин (слева) и народный артист СССР Владимир Этуш во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 13

В 2016 году состоялась премьера постановки "Бенефис", где Владимир Этуш предстал в новом для себя амплуа – женской роли главной героини Софьи Ивановны.

На фото: заслуженный артист РСФСР, актер театра им. Е. Вахтангова Владимир Этуш в роли Журдена. Пьеса Ж. Б. Мольера "Мещанин во дворянстве".

© РИА Новости / Чернов
Перейти в фотобанк
11 из 13

Владимир Этуш был лауреатом множества премий в области театрального искусства, в том числе "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).

На фото: Этуш (слева), получивший премию "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", на XXIII Церемонии вручения Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В 2013 году к юбилею артиста был выпущен спектакль "Окаемовы дни".

На фото: Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
13 из 13

Владимир Этуш был женат трижды. Его первой супругой была актриса Нинель Мышкова, второй раз актер женился на преподавателе английского языка Нине Крайновой. Третьей супругой актера стала Елена Горбунова. В честь актера названа улица города Малгобек, в обороне которого он участвовал.

На фото: Владимир Этуш в роли короля и Олег Даль в роли солдата в художественном фильме "Старая, старая сказка", режиссера Надежда Кошеверова.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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КультураВладимир ЭтушМосква
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