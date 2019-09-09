На Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Закончив школу, поступил вольнослушателем в Щукинское училище. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны I степени.

На фото: Владимир Этуш и Марина Неелова на съемках кинофильма "Старая, старая сказка" режиссера Надежды Кошеверовой.