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РИА Новости

В Волгоградской области ликвидировали пожар в жилом доме

16:46 09.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в Дубовском районе Волгоградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области.
"В 15.55 по местному времени (14.55 мск)… поступило сообщение о пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. В селе Песковатка на улице Московская горел частный дом... Пожарные расчёты.. ликвидировали горение в 16.16 (15.16 мск). Есть пострадавшие", - сообщает региональный главк МЧС. Отмечается, что к месту происшествия направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
2 марта, 01:41РИА Новости
Крупные пожары в России
"Двое погибших, один пострадал", - сообщил агентству в свою очередь источник в оперативных службах области.
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Волгоградская областьПроисшествия
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