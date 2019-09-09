В Волгоградской области ликвидировали пожар в жилом доме

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в Дубовском районе Волгоградской области, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Волгоградской области.

"В 15.55 по местному времени (14.55 мск)… поступило сообщение о пожаре в Дубовском районе Волгоградской области. В селе Песковатка на улице Московская горел частный дом... Пожарные расчёты.. ликвидировали горение в 16.16 (15.16 мск). Есть пострадавшие", - сообщает региональный главк МЧС. Отмечается, что к месту происшествия направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории для установления причины пожара.