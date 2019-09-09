Каждый десятый школьник столицы проходит обучение в детском технопарке

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Более 40 тысяч школьников прошли обучение в детских технопарках столицы в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба городского Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР).

Помимо этого, свыше 40 тысяч детей и подростков посетили обучающие курсы инновационного образовательного комплекса "Техноград" с момента его открытия год назад. Таким образом, дополнительное образование по этим двум направлениям, курируемым ДПИР, получает почти каждый десятый школьник Москвы, отмечается в сообщении.

"Работа в направлении ранней профориентации ребят – важный для нас вектор деятельности. Мы разработали достаточно много механизмов, помогающих ребятам сформировать навыки, отвечающие современным требованиям и профессиональным трендам. Востребованность таких площадок, где дети и подростки могут экспериментировать и даже создавать инновационные решения, крайне высока. В этой связи до конца года мы планируем открыть еще три детских технопарка, которые позволят школьникам самостоятельно выстроить траекторию своего дополнительного образования и в будущем быть конкурентоспособными на рынке труда", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.

По данным пресс-службы, в прошлом году обучение в детских технопарках прошли более 60 тысяч московских школьников. Ожидается, что в текущем году аудитория технопарков для детей вырастет на 30% и превысит 80 тысяч посетителей.

Сегодня система детских технопарков, взаимодействующих с 60 индустриальными и 36 образовательными партнерами, включает 81 лабораторию, где для ребят разработано 31 уникальное направление обучения. Среди них программирование и системное администрирование, промышленный и графический дизайн, архитектуру, инженерный бизнес, биохимию и биомедицину, работу с фото и видео в блогосфере, аддитивные технологии.