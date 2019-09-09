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РИА Новости

США рассмотрят санкции в отношении Турции за покупку С-400

16:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских С-400, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы изучаем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это", - заявил Мнучин журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Вид Анкары
6 сентября, 10:13РИА Новости
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Стивен МнучинС-400 «Триумф»F-35ТурцияСШАВ мире
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