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РИА Новости

Пассажиров British Airways возмутила отмена рейсов из-за забастовки пилотов

16:42 09.09.2019 (обновлено: 16:43 09.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта "Хитроу" в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании и пассажиры авиакомпании British Airways (BA) возмущены отменой всех рейсов авиаперевозчика из-за начавшейся в понедельник двухдневной забастовки пилотов, не согласных с условиями оплаты труда. Об этом свидетельствуют записи, сделанные пассажирами в социальных сетях.
В крупнейшей за последние 100 лет забастовке британской British Airways принимают участие более 4 тысяч пилотов, отменено около 1,7 тысячи рейсов, это затронуло более 200 тысяч пассажиров.
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Авиакомпания накануне уведомила пассажиров об отмене рейсов, с утра в понедельник стойки регистрации British Airways в аэропортах Хитроу и Гатвик были закрыты.
Пассажиры в социальных сетях высказали свое возмущение забастовкой. Некоторые считают, что сотрудники авиакомпании не имели права идти на такие "безответственные" по отношению к клиентам шаги.
"Я в шоке, у меня золотое членство в British Airways. Настало время отдать свою лояльность другой авиакомпании", - написал пользователь под именем Джилл Ритчи в Twitter.
"Как смеют пилоты BA бастовать? Кто они думают они такие? Парламент?" - написал Джейм Кох в Twitter.
Элайн Патерсон добавила, что зарплата пилотов в размере 100 тысяч фунтов в год плюс 11% является более чем достаточной для жителей Великобритании. "Многие так же усердно работающие, высококвалифицированные люди выживают на такие и меньшие суммы. В своем следующем полете, пожалуйста, попытайтесь приземлиться здесь, в реальном мире", - отметила она.
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Впрочем, многие выразили поддержку бастующим пилотам. "Честно говоря, не могу поверить, что такое количество людей обвиняют пилотов ВА в жадности. Генеральный директор ВА Алекс Круз получает 1,36 миллиона фунтов стерлингов в год, а он ни разу не доставил пассажиров в целости и сохранности! Он с радостью принял повышение зарплаты на 61% в 2017 году", - отметил Стив Селвуд.
"Каждый должен получать разумную прибавку к зарплате ежегодно. Особенно, если генеральный директор получает существенную прибавку к зарплате, это должно определенно сказаться и на других. British Airways - лидеры в этой отрасли и пример для других авиаперевозчиков", - написал в Twitter пользователь Шиям Бонд.
"Полностью поддерживаю пилотов ВА. Почему люди не обвиняют BA вместо пилотов за то, что они позволили им прийти к этой точке? Пилоты потеряют свои рабочие дни. Забастовка - это последний шаг для людей, но единственный способ заставить компанию прислушаться", - написала Сьюзан Нэйлор.
Пилоты крупнейшего британского авиаперевозчика British Airways в понедельник и вторник проводят забастовку, не получив ранее от работодателя ответа на свои требования, касающиеся системы оплаты труда. Акция протеста также запланирована на 27 сентября.
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