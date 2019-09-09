Пассажиров British Airways возмутила отмена рейсов из-за забастовки пилотов

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании и пассажиры авиакомпании British Airways (BA) возмущены отменой всех рейсов авиаперевозчика из-за начавшейся в понедельник двухдневной забастовки пилотов, не согласных с условиями оплаты труда. Об этом свидетельствуют записи, сделанные пассажирами в социальных сетях.

В крупнейшей за последние 100 лет забастовке британской British Airways принимают участие более 4 тысяч пилотов, отменено около 1,7 тысячи рейсов, это затронуло более 200 тысяч пассажиров.

Авиакомпания накануне уведомила пассажиров об отмене рейсов, с утра в понедельник стойки регистрации British Airways в аэропортах Хитроу и Гатвик были закрыты.

Пассажиры в социальных сетях высказали свое возмущение забастовкой. Некоторые считают, что сотрудники авиакомпании не имели права идти на такие "безответственные" по отношению к клиентам шаги.

"Я в шоке, у меня золотое членство в British Airways. Настало время отдать свою лояльность другой авиакомпании", - написал пользователь под именем Джилл Ритчи в Twitter

"Как смеют пилоты BA бастовать? Кто они думают они такие? Парламент?" - написал Джейм Кох в Twitter.

Элайн Патерсон добавила, что зарплата пилотов в размере 100 тысяч фунтов в год плюс 11% является более чем достаточной для жителей Великобритании. "Многие так же усердно работающие, высококвалифицированные люди выживают на такие и меньшие суммы. В своем следующем полете, пожалуйста, попытайтесь приземлиться здесь, в реальном мире", - отметила она.

Впрочем, многие выразили поддержку бастующим пилотам. "Честно говоря, не могу поверить, что такое количество людей обвиняют пилотов ВА в жадности. Генеральный директор ВА Алекс Круз получает 1,36 миллиона фунтов стерлингов в год, а он ни разу не доставил пассажиров в целости и сохранности! Он с радостью принял повышение зарплаты на 61% в 2017 году", - отметил Стив Селвуд.

"Каждый должен получать разумную прибавку к зарплате ежегодно. Особенно, если генеральный директор получает существенную прибавку к зарплате, это должно определенно сказаться и на других. British Airways - лидеры в этой отрасли и пример для других авиаперевозчиков", - написал в Twitter пользователь Шиям Бонд.

"Полностью поддерживаю пилотов ВА. Почему люди не обвиняют BA вместо пилотов за то, что они позволили им прийти к этой точке? Пилоты потеряют свои рабочие дни. Забастовка - это последний шаг для людей, но единственный способ заставить компанию прислушаться", - написала Сьюзан Нэйлор.