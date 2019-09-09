В JTI прокомментировали инициативу о минимальной цене на сигареты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Единая минимальная розничная цена на сигареты, в случае введения и установления на уровне порядка 90 рублей в 2020 году, не приведет к реальному росту цен, сообщил РИА Новости директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.

"Если установить единую минимальную цену на сигареты в 2020 году, примерно, на уровне 90 рублей, то это не приведет к реальному росту цен, так как уже сейчас, по нашим оценкам, более 97% установленных легальными производителями цен превышают этот уровень", - сказал в свою очередь Груздев.

По его словам, большая часть нелегальной продукции в настоящий момент продается по ценам ниже 62 рублей - это уровень минимальной налоговой составляющей: минимальная ставка акциза и НДС. В 2019 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 1,89 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за тысячу штук.

"Введение единой минимальной цены как универсального порога, ниже которого не могут устанавливаться розничные цены на сигареты, будет способствовать борьбе с ростом доли нелегальной табачной продукции на российском рынке, которая уже превышает 10% рынка и стоит российскому бюджету ежегодных потерь минимум 70 миллиардов рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС", - указал собеседник агентства.