Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T16:33Z
https://ria.ru/20190909/1558497378.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154871/43/1548714362_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_d65861431fb3b4e9f8cfb4a7d296b468.jpg
РИА Новости

В JTI прокомментировали инициативу о минимальной цене на сигареты

16:33 09.09.2019
545
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Единая минимальная розничная цена на сигареты, в случае введения и установления на уровне порядка 90 рублей в 2020 году, не приведет к реальному росту цен, сообщил РИА Новости директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.
В России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). В понедельник депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил "Парламентской газете" о планах внести поправки в законодательство, чтобы установить фиксированную минимальную цену на табачные изделия.
Павильон по продаже сигарет
14:12РИА Новости
В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты
"Если установить единую минимальную цену на сигареты в 2020 году, примерно, на уровне 90 рублей, то это не приведет к реальному росту цен, так как уже сейчас, по нашим оценкам, более 97% установленных легальными производителями цен превышают этот уровень", - сказал в свою очередь Груздев.
По его словам, большая часть нелегальной продукции в настоящий момент продается по ценам ниже 62 рублей - это уровень минимальной налоговой составляющей: минимальная ставка акциза и НДС. В 2019 году ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 1,89 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2,568 тысячи рублей за тысячу штук.
"Введение единой минимальной цены как универсального порога, ниже которого не могут устанавливаться розничные цены на сигареты, будет способствовать борьбе с ростом доли нелегальной табачной продукции на российском рынке, которая уже превышает 10% рынка и стоит российскому бюджету ежегодных потерь минимум 70 миллиардов рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС", - указал собеседник агентства.
Во-первых, отметил Груздев, правоохранительные и контролирующие органы получат еще один индикатор для выявления и изъятия нелегальной продукции. "Во-вторых, российский потребитель получит наглядный инструмент в виде общеизвестной минимальной цены, который станет базовым индикатором нелегальной табачной продукции сомнительного качества", - добавил он.
Заседание Совета Федерации РФ
15:46РИА Новости
В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты
0000019
Обсудить 0
Сергей КатасоновГосдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Павильон по продаже сигарет
В табачной компании прокомментировали введение минимальной цены на сигареты
РИА
Новости
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США рассмотрят санкции в отношении Турции за покупку С-400
Лента
новостей
Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов
Глава ПФР поддержал проект о новой системе пенсионных накоплений
Украинский военный
В Херсонской области прогремели взрывы во время движения военной колонны
Самолеты авиакомпании British Airways у здания пятого терминала аэропорта Хитроу в Лондоне
Пассажиров British Airways возмутила отмена рейсов из-за забастовки пилотов
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
В НАТО считают, что новые системы вооружений РФ могут подпадать под СНВ
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
АЗС в Киеве
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Красноярская школа потребовала от ученика избавиться от модной прически
Сотрудники МЧС РФ
В Хакасии мужчина залез на кедр за орехами и упал с 18-метровой высоты
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы
Прокурор Москвы подал иск к Навальному, Яшину и Соболь
Телескоп Гуйчжоу
Китайские астрономы зафиксировали загадочные сигналы из космоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
Лента новостейМолния