Обнародованы итоги выборов в Подмосковье

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Московской области подвели итоги единого дня голосования. В регионе прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципалитетов, сообщил телеканал В Московской области подвели итоги единого дня голосования. В регионе прошла 31 избирательная кампания по выборам в советы депутатов муниципалитетов, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлизбирком.

Так, явка в день выборов в регионе составила 23,63%, на избирательные участки пришли 482,86 тысячи жителей Подмосковья. По словам председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, голосование прошло спокойно.

"Самая сложная ситуация произошла на одном из 153 избирательных участков в Сергиевом Посаде – № 4052. Территориальная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов на данном участке", – прокомментировал Березкин.

Работу в этот день вели около 1,5 тысячи участковых избирательных комиссий. За процессом наблюдали свыше шести тысяч наблюдателей, шесть тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Однако были и жалобы. В Мособлизбирком поступили две жалобы и 25 обращений. Они касались разъяснений законодательства и проведения агитаций. В организующие выборы комиссии поступили две жалобы и 39 обращений.

Также в день выборов использовали новую информационную систему – мобильное приложение ИСОИК, которое обеспечивает деятельность избирательных комиссий. По словам Ильи Березкина, с помощью ИСОИК собирались данные по явке избирателей и обстановке на участках. Благодаря этому Мособлизбирком оперативно предоставлял информацию.

"В рамках информирования участников избирательного процесса УИКи представляли в Информационный центр видеоотчеты по готовности избирательных участков и ходу голосования. Таких обращений было получено 143", – отметил Березкин.

По итогам выборов больше всего мандатов досталось региональному отделению Всероссийский политической партии "Единая Россия" – 421 мандат. Телеканал "360" привел и остальные результаты: в порядке самовыдвижения – 71 мандат; региональное отделение партии КПРФ – 57 мандатов; региональное отделение Политической партии "Справедливая Россия" в Московской области – 30 мандатов; региональное отделение партии ЛДПР – три мандата; региональное отделение партии "Родина" – один мандат; региональное отделение партии "Яблоко" – один мандат.