В Чувашии начали проверку после ДТП со школьным автобусом

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Чувашии, в котором пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый. Всего в автобусе было 22 человека, в том числе 20 детей.

"Организована и проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей", - говорится в сообщении.