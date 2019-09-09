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РИА Новости

В Чувашии начали проверку после ДТП со школьным автобусом

16:31 09.09.2019 (обновлено: 17:26 09.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после ДТП со школьным автобусом в Чувашии, в котором пострадали три человека, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый. Всего в автобусе было 22 человека, в том числе 20 детей.
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"Организована и проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке детей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что днем 9 сентября в Яльчикском районе у деревни Малая Ерыкла на автодороге "Комсомольское - Яльчики - Буинск" автомобиль Toyota Land Cruiser на участке, где обгон запрещен, хотел обогнать школьный автобус ПАЗ и столкнулся с ним. Автобус, в котором было 20 детей, съехал в кювет. Дети ехали с занятий. После ДТП в больницу доставлены 59-летний водитель автобуса и двое детей.
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Следственный комитет РФЧувашияПроисшествия
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