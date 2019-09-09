В Париже продолжают расследовать нападение на журналистку РИА Новости

ПАРИЖ, 8 сен - РИА Новости. Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) в течение четырех месяцев не может завершить расследование по делу об избиении сотрудником полицейского спецназа корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, освещавшей первомайскую демонстрацию в Париже. Несмотря на предоставленные записи инцидента следствие пока может лишь приблизительно назвать возможную дату, когда будет назначена передача дела в суд, сообщила Иванова после беседы со следователем.

Журналистка, работавшая на беспорядках, сопровождавших первомайскую манифестацию во французской столице, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске - наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала ее бить, нанося удары по голове и по руке. Врачи госпиталя, куда она сразу же обратилась, диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы.

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"Следователь сообщила, что расследование до сих пор продолжается. Она отметила, что получила дополнительные видеозаписи инцидента, помимо той, что я при помощи коллег предоставила ей еще в мае, и на основании этого вызвала к себе для дачи объяснений ряд людей, чтобы установить, кто именно нанес мне удары. По ее словам, к концу октября уже может быть известна дата передачи дела следственному судье", - сказала Иванова.