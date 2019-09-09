В России впервые пройдет массовая акция по обучению навыкам первой помощи

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С 13 по 16 сентября 2019 года в стране впервые пройдет Всероссийская акция "Помоги первым!", приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи, сообщили в пресс-службе движения "Волонтеры-медики".

Добровольцы проведут в регионах России интерактивные мероприятия, демонстрирующие алгоритм оказания первой помощи при различных неотложных ситуациях: отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, кровотечении, травмах, ожогах, отморожениях и отравлении.

"В дни акции волонтеры-медики продемонстрируют россиянам, как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи. Алгоритм действий довольно прост и доступен, но при этом лишь небольшой процент россиян обладает этими знаниями и навыками. Добровольцы намерены ликвидировать этот пробел", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.