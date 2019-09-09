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РИА Новости
Школа волонтера

В России впервые пройдет массовая акция по обучению навыкам первой помощи

16:27 09.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой ВОД "Волонтеры-медики"В России впервые пройдет массовая акция по обучению навыкам первой помощи
В России впервые пройдет массовая акция по обучению навыкам первой помощи
© Фото предоставлено пресс-службой ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. С 13 по 16 сентября 2019 года в стране впервые пройдет Всероссийская акция "Помоги первым!", приуроченная ко Всемирному дню оказания первой помощи, сообщили в пресс-службе движения "Волонтеры-медики".
Добровольцы проведут в регионах России интерактивные мероприятия, демонстрирующие алгоритм оказания первой помощи при различных неотложных ситуациях: отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, кровотечении, травмах, ожогах, отморожениях и отравлении.
"В дни акции волонтеры-медики продемонстрируют россиянам, как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи. Алгоритм действий довольно прост и доступен, но при этом лишь небольшой процент россиян обладает этими знаниями и навыками. Добровольцы намерены ликвидировать этот пробел", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий – одно из основных направлений деятельности движения. Ежегодно волонтеры-медики сопровождают более 2,5 тысячи спортивных и массовых мероприятий по всей России, в числе которых народные шествия "Бессмертный полк", парады Победы и чемпионат мира по футболу FIFA 2018.
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