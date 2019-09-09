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РИА Новости

На Ставрополье структура "Росатома" построит крупнейшую ветростанцию

16:26 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ветряные электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АО "ВетроОГК" (входит в госкорпорацию "Росатом") получило разрешение на строительство Кочубеевской ветроэлектростанции в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт, которая станет самой мощной ветростанцией в стране, сообщила пресс-служба компании "НоваВинд" (объединяет все ветроэнергетические активы "Росатома").
"Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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"Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Общая мощность планируемых к строительству ветроэлектростанций в крае - 400 МВт. Разрешение на строительство позволило нам уже приступить к развертыванию техники и выполнению первого этапа работ на строительной площадке. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ и поставка оборудования и компонентов ветроустановок", - отметил заместитель генерального директора "НоваВинда" Андрей Нестерук, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.
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"НоваВинд" является равноправным акционером совместного предприятия с голландским технологическим партнером, компанией Lagerwey. Совместное предприятие Red Wind B.V. было создано в ноябре 2017 года. Red Wind отвечает за маркетинг, продажи, поставки ветроустановок "под ключ". В феврале 2019 года Минпромторг РФ, "НоваВинд" и Red Wind B.V. подписали инвестиционный контракт на развертывание в Волгодонске на базе машиностроительного предприятия "Росатома" "Атоммаш" промышленного производства и сборки ключевых узлов ветроустановок. Планируемая серийная мощность производства составит порядка 96 комплектов в год. Объем инвестиций АО "НоваВинд" в производство оценивается в 955 миллионов рублей.
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