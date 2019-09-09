На Ставрополье структура "Росатома" построит крупнейшую ветростанцию

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. АО "ВетроОГК" (входит в госкорпорацию "Росатом") получило разрешение на строительство Кочубеевской ветроэлектростанции в Ставропольском крае общей мощностью 210 МВт, которая станет самой мощной ветростанцией в стране, сообщила пресс-служба компании "НоваВинд" (объединяет все ветроэнергетические активы "Росатома").

"Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Общая мощность планируемых к строительству ветроэлектростанций в крае - 400 МВт. Разрешение на строительство позволило нам уже приступить к развертыванию техники и выполнению первого этапа работ на строительной площадке. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ и поставка оборудования и компонентов ветроустановок", - отметил заместитель генерального директора "НоваВинда" Андрей Нестерук, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Всего до 2023 года предприятиям в контуре управления АО "НоваВинд" предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.