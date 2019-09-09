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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай поставит новый рекорд урожайности риса

16:20 09.09.2019
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© AP Photo / Hau DinhТеррасы рисовых полей
Террасы рисовых полей
© AP Photo / Hau Dinh
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай в октябре поставит новый рекорд урожайности риса: 180 центнеров с гектара. Об этом заявил "отец гибридного риса" Юань Лунпин.
Проект разведения гибридного риса стартовал в КНР в 1996 году. С тех пор гибридный рис уже пять раз подряд бил рекорд урожайности, последовательно давая показатели в 105, 120, 135, 150, и 165 центнеров с гектара.
Следующий рекорд в 180 центнеров с гектара не является пределом, считают селекционеры. Так, в 2016 году китайский гибридный рис поставил рекорд в 230,5 центнеров с гектара. Однако это был единичный случай, который задал новую планку на будущее, но пока не является общераспространенным показателем.
Юань Лунпин отметил, что, помимо дальнейшего повышения урожайности гибридного риса, насущной задачей также является расширение его посевных площадей в глобальном масштабе. Если 50% рисовых полей по всему миру засадить гибридным рисом, средняя глобальная урожайность повысится на 20 центнеров с гектара. Это позволит дополнительнонакормить 500 миллионов человек, поясняет знаменитый ученый.
Напомним, что команда Юань Лунпина также занимается смелым проектом выращивания риса на бесплодных солончаках. Выведено уже 300 сортов риса, способного расти на засоленных почвах. Впрочем, использоваться будут далеко не все из них, а только те, урожайность которых превышает 45 центнеров с гектара.
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На сегодня выведено семь сортов, которые при выращивании на солончаках могут давать урожай от 45 до 100 центнеров с гектара. Ими планируется засеять до 20 миллионов гектаров засоленных почв в Китае. Благодаря этому страна сможет дополнительно выращивать как минимум 90 миллионов тонн риса в год, за счет чего можно накормить до 250 миллионов человек. Площадь посевов в будущем может расшириться: общая территория солончаков в КНР оценивается в 100 миллионов гектаров.
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