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РИА Новости
Культура

Звезда сериала "Чернобыль" сыграет в психологическом триллере

22:52 09.09.2019
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© AP Photo / Invision/Rebecca CabageАнглийская актриса Эмили Уотсон
Английская актриса Эмили Уотсон
© AP Photo / Invision/Rebecca Cabage
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Эмили Уотсон, известная по роли ученого-ядерщика Ульяны Хомюк в сериале "Чернобыль", сыграет в психологическом триллере Too Close ("Слишком близко") на канале ITV, cообщает Variety.
На этот раз актриса выступит в образе психиатра, который работает с женщиной, совершившей чудовищное преступление и утверждающей, что ничего не помнит.
Героине Уотсон по имени Эмма Робинсон предстоит оценить, в каком состоянии находится подозреваемая Конни до суда. Но их сеансы становятся сложной психологической игрой, поскольку работа с пациенткой вскрывает проблемы терапевта, и в результате уже непонятно, кто из них владеет ситуацией и действительно ли подозреваемая такой монстр, каким ее изображают.
Сценарий подготовила актриса и писатель Клара Саламан на основе своей одноименной книги, написанной под псевдонимом Натали Дэниелс. Продюсером картины выступит Рут Кенли-Леттс.
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