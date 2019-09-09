Звезда сериала "Чернобыль" сыграет в психологическом триллере

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Эмили Уотсон, известная по роли ученого-ядерщика Ульяны Хомюк в сериале "Чернобыль", сыграет в психологическом триллере Too Close ("Слишком близко") на канале ITV, cообщает Variety.
На этот раз актриса выступит в образе психиатра, который работает с женщиной, совершившей чудовищное преступление и утверждающей, что ничего не помнит.
Героине Уотсон по имени Эмма Робинсон предстоит оценить, в каком состоянии находится подозреваемая Конни до суда. Но их сеансы становятся сложной психологической игрой, поскольку работа с пациенткой вскрывает проблемы терапевта, и в результате уже непонятно, кто из них владеет ситуацией и действительно ли подозреваемая такой монстр, каким ее изображают.
Сценарий подготовила актриса и писатель Клара Саламан на основе своей одноименной книги, написанной под псевдонимом Натали Дэниелс. Продюсером картины выступит Рут Кенли-Леттс.