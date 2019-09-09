Звезда сериала "Чернобыль" сыграет в психологическом триллере

На этот раз актриса выступит в образе психиатра, который работает с женщиной, совершившей чудовищное преступление и утверждающей, что ничего не помнит.

Героине Уотсон по имени Эмма Робинсон предстоит оценить, в каком состоянии находится подозреваемая Конни до суда. Но их сеансы становятся сложной психологической игрой, поскольку работа с пациенткой вскрывает проблемы терапевта, и в результате уже непонятно, кто из них владеет ситуацией и действительно ли подозреваемая такой монстр, каким ее изображают.