В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру

ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.

"На сегодняшнее заседание пришли 68 депутатов, для открытия заседания необходимо присутствие минимально 76 (из 150) человек. Поэтому предлагаю завтра, на очередном заседании, вернуться к обсуждению вопроса о вотуме недоверия премьеру", - сказал Данко, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

Внеочередное заседание парламента для выражения вотума недоверия премьеру инициировали 32 депутата от оппозиционных партий в связи с тем, что он не уволил с поста замминистра юстиции Монику Янковскую, подозреваемую в контактах с криминальными деятелями. На минувшей неделе Янковская покинула ведомство по собственному желанию, тем не менее, оппозиция настаивает на проведении заседания, ее депутаты намерены еще раз заявить о том, что при нынешнем правительстве в республике криминал сросся с властью.