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РИА Новости

В Словакии перенесли заседание парламента по вотуму недоверия премьеру

16:15 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 9 сен – РИА Новости. Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по предложению оппозиции должна была идти речь о недоверии премьеру Петеру Пеллегрини, вновь, как и в пятницу, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил журналистам спикер Андрей Данко.
"На сегодняшнее заседание пришли 68 депутатов, для открытия заседания необходимо присутствие минимально 76 (из 150) человек. Поэтому предлагаю завтра, на очередном заседании, вернуться к обсуждению вопроса о вотуме недоверия премьеру", - сказал Данко, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.
Внеочередное заседание парламента для выражения вотума недоверия премьеру инициировали 32 депутата от оппозиционных партий в связи с тем, что он не уволил с поста замминистра юстиции Монику Янковскую, подозреваемую в контактах с криминальными деятелями. На минувшей неделе Янковская покинула ведомство по собственному желанию, тем не менее, оппозиция настаивает на проведении заседания, ее депутаты намерены еще раз заявить о том, что при нынешнем правительстве в республике криминал сросся с властью.
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Петер ПеллегриниАндрей ДанкоСловакияВ мире
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