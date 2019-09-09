Текслер пообещал кадровые изменения в правительстве Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил в понедельник, что кадровые изменения ждут правительство региона и отдельные муниципалитеты, также будет меняться и структура правительства.

После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей. Явка в регионе на выборах губернатора составила 45,14%.

"Что касается правительства, то сейчас полномочия временно исполняющего прекратятся после инаугурации, и служебные контракты с членами правительства - они тоже в основном исполняющие обязанности - прекратятся. Будет новая процедура подписания служебных контрактов. Я никогда не объявляю о кадровых решениях заранее, но они будут. Будут изменения структуры правительства, и отдельные кадровые решения тоже будут. Это живой процесс, он был и будет", - сказал он журналистам.

По его словам, что касается муниципальных образований, то процесс, который будет постоянно происходить - это в том числе будут меняться отдельные главы муниципалитетов.

Что касается приоритетов в развитии области, то этот перечень многим знаком, отметил он.

"В центре внимания человек. Проблемы традиционные… - здравоохранение, жизнь жителей - ЖКХ, дороги, газификация, экология, социальная сфера - это те приоритеты, которые стоят перед нами", - добавил Текслер.