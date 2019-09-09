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РИА Новости
Единый день голосования

Текслер пообещал кадровые изменения в правительстве Челябинской области

16:14 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил в понедельник, что кадровые изменения ждут правительство региона и отдельные муниципалитеты, также будет меняться и структура правительства.
После обработки 100% протоколов, по данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал 69,31% голосов избирателей. Явка в регионе на выборах губернатора составила 45,14%.
"Что касается правительства, то сейчас полномочия временно исполняющего прекратятся после инаугурации, и служебные контракты с членами правительства - они тоже в основном исполняющие обязанности - прекратятся. Будет новая процедура подписания служебных контрактов. Я никогда не объявляю о кадровых решениях заранее, но они будут. Будут изменения структуры правительства, и отдельные кадровые решения тоже будут. Это живой процесс, он был и будет", - сказал он журналистам.
Алексей Текслер
15:16РИА Новости
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По его словам, что касается муниципальных образований, то процесс, который будет постоянно происходить - это в том числе будут меняться отдельные главы муниципалитетов.
Что касается приоритетов в развитии области, то этот перечень многим знаком, отметил он.
"В центре внимания человек. Проблемы традиционные… - здравоохранение, жизнь жителей - ЖКХ, дороги, газификация, экология, социальная сфера - это те приоритеты, которые стоят перед нами", - добавил Текслер.
Текслер стал врио главы региона весной этого года. После этого он провел кадровые перестановки в правительстве региона, назначив новыми первыми замгубернатора области Ирину Гехт и Виктора Мамина, заместителем губернатора региона Егора Ковальчука, еще 5 его заместителей до сих пор являются исполняющими обязанности.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
09:25Единый день голосования
Биография Алексея Текслера
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Единый день голосованияАлексей ТекслерЧелябинскЧелябинская областьПолитика
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