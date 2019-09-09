В Чите в детском саду обрушился потолок

Видео обрушения в понедельник появилось в социальной сети "ВКонтакте". Его автор рассказал, что накрыло помещение, где дети проводят большую часть времени.

"Представители комитета образования сразу же среагировали на происшествие, на место была отправлена группа специалистов. Ремонт начнется уже завтра. Детей в группе во время происшествия не было. В ближайшее время помещение восстановят", - сказала Рябова.