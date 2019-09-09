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РИА Новости

В Чите в детском саду обрушился потолок

16:13 09.09.2019 (обновлено: 16:14 09.09.2019)
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
ЧИТА, 9 сен – РИА Новости. Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.
Видео обрушения в понедельник появилось в социальной сети "ВКонтакте". Его автор рассказал, что накрыло помещение, где дети проводят большую часть времени.
"Представители комитета образования сразу же среагировали на происшествие, на место была отправлена группа специалистов. Ремонт начнется уже завтра. Детей в группе во время происшествия не было. В ближайшее время помещение восстановят", - сказала Рябова.
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