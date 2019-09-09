В Великобритании самолет превратили в гостиничный номер

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Тоби Рис Дэвис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить Airbus A319 и переоборудовать его в гостиничный номер, Тоби Рис Дэвис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить Airbus A319 и переоборудовать его в гостиничный номер, сообщает Daily Mail.

Выведенный из эксплуатации самолет получил новую жизнь. Теперь за 220 долларов (около 15 тысяч рублей) в сутки там может переночевать любой желающий.

Необычные апартаменты располагаются в Южном Уэльсе.

Внутри лайнера есть четыре кровати, душ и кухня.

© APPLE CAMPING Отель, переоборудованный из списанного самолета Airbus A319 © APPLE CAMPING Отель, переоборудованный из списанного самолета Airbus A319

Самолет был настолько большим, что для транспортировки его пришлось разрезать на две части. Чтобы снова собрать конструкцию, Тоби использовал строительный кран.