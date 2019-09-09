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РИА Новости
Туризм

В Великобритании самолет превратили в гостиничный номер

23:10 09.09.2019
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© APPLE CAMPINGОтель "Арабские ночи", сделанный из списанного самолета Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways
Отель Арабские ночи, сделанный из списанного самолета Airbus A319 авиакомпании Etihad Airways
© APPLE CAMPING
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Тоби Рис Дэвис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить Airbus A319 и переоборудовать его в гостиничный номер, сообщает Daily Mail.
Выведенный из эксплуатации самолет получил новую жизнь. Теперь за 220 долларов (около 15 тысяч рублей) в сутки там может переночевать любой желающий.
Необычные апартаменты располагаются в Южном Уэльсе.
Внутри лайнера есть четыре кровати, душ и кухня.
© APPLE CAMPINGОтель, переоборудованный из списанного самолета Airbus A319
Отель, переоборудованный из списанного самолета Airbus A319
© APPLE CAMPING
Отель, переоборудованный из списанного самолета Airbus A319
Самолет был настолько большим, что для транспортировки его пришлось разрезать на две части. Чтобы снова собрать конструкцию, Тоби использовал строительный кран.
Аэробус уже посетили двенадцать семей, и все остались довольны необычным опытом.
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