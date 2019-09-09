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РИА Новости

В Самарской области детские школы искусств получат 55 пианино

16:09 09.09.2019
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© Fotolia / bdavid32Игра на фортепиано
Игра на фортепиано
© Fotolia / bdavid32
Игра на фортепиано. Архивное фото
САМАРА, 9 сен – РИА Новости. Детские школы искусств в Самарской области до конца недели получат 55 пианино в рамках национального проекта "Культура", сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Восьмого сентября 2019 года начались поставки в регион пианино модели "Н. Рубинштейн НР-122". Данная программа включена в национальный проект "Культура", реализуемый в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина, основными ее исполнителями являются Минпромторг России и Минкультуры России, фирма "Аккорд", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, всего до конца этой недели 55 детских школ искусств в 18 муниципальных районах региона получат 55 пианино отечественного производства. Отмечается, что помимо оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, программа решает задачу локализации производства пианино на территории России. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50%.
По словам врио министра культуры Сергея Филиппова, такие масштабные поставки музыкальных инструментов за счет средств федерального бюджета в детские школы искусств Самарской области производятся впервые.
"В следующем году Самарская область в рамках нацпроекта "Культура" закупит инструменты для музыкальных школ и училищ более чем на 50 миллионов рублей, чего до сих пор не было вообще. В следующем году по заявкам школ будут поставляться струнные инструменты, духовые, баяны... Главное условие – они должны быть отечественного производства. Очень важно, что эта программа нацпроекта позволяет не только оснастить школы, но и восстановить отечественное производство инструментов, которое, к сожалению, практически перестало существовать", - цитирует Филиппова пресс-служба.
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Кроме того, по информации пресс-службы, 14 сентября в детской школе искусств №2 в Чапаевске в рамках нацпроекта "Культура", реализация которого в регионе проходит под личным контролем губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, откроется виртуальный концертный зал. Всего до конца текущего года в регионе откроется четыре виртуальных зала за счет федерального бюджета и два за счет областного.
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Сергей ФилипповСамарская областьРоссияОбщество
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