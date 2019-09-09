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РИА Новости

В Приморском крае восстановили электроснабжение

16:06 09.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Приморском крае, где из-за непогоды были отключены 32,3 тысячи человек, говорится в материалах Минэнерго РФ.
"В 14.00 в зоне ответственности Дальневосточной распределительной сетевой компании всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении ведомства.
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Седьмого и восьмого сентября из-за дождя и ветра с порывами до 33 метров в секунду происходили отключения в электросетях края, также были отключены некоторые подстанции.
Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Надеждинском, Лазовском, Партизанском, Хасанском и Хорольском районах, городских округах Большой Камень, Уссурийск и городе Владивостоке (около 32,3 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей составила 31 МВт.
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Министерство энергетики РФПриморский крайДальневосточная распределительная сетевая компанияПроисшествия
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