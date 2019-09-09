В Приморском крае восстановили электроснабжение

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Приморском крае, где из-за непогоды были отключены 32,3 тысячи человек, говорится в материалах Минэнерго РФ.

"В 14.00 в зоне ответственности Дальневосточной распределительной сетевой компании всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении ведомства.

Седьмого и восьмого сентября из-за дождя и ветра с порывами до 33 метров в секунду происходили отключения в электросетях края, также были отключены некоторые подстанции.