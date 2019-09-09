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РИА Новости
Единый день голосования

Единый день голосования прошел успешно и открыто, заявила Матвиенко

16:02 09.09.2019 (обновлено: 16:20 09.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедший в воскресенье единый день голосования показал, что российская избирательная система доказала свою состоятельность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Можно твердо сказать, что итоги голосования позитивные, избирательная кампания прошла успешно, наше избирательное законодательство, избирательная система прошли проверку на прочность и доказали свою состоятельность", - сказала она журналистам.
Она отметила, что не было допущено ни одного серьезного нарушения на выборах, способного поставить их результаты под сомнение.
"Выборы были проведены открыто, в полном соответствии с демократическими требованиями. И этому послужило усиление роли наблюдателей в законодательстве", - подчеркнула Матвиенко.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияВалентина МатвиенкоРоссия
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