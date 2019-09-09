Единый день голосования прошел успешно и открыто, заявила Матвиенко

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прошедший в воскресенье единый день голосования показал, что российская избирательная система доказала свою состоятельность, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Можно твердо сказать, что итоги голосования позитивные, избирательная кампания прошла успешно, наше избирательное законодательство, избирательная система прошли проверку на прочность и доказали свою состоятельность", - сказала она журналистам.

Она отметила, что не было допущено ни одного серьезного нарушения на выборах, способного поставить их результаты под сомнение.