Напавший на дом Памфиловой признал вину

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, признал вину, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", — сказала Петренко.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что мужчине предъявили обвинения в разбое, следствие просит арестовать его.

Для выяснения всех обстоятельств назначены экспертизы.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Бахыт Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".