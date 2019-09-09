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РИА Новости

Напавший на дом Памфиловой признал вину

15:56 09.09.2019 (обновлено: 17:24 09.09.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение". 6 сентября 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Мужчина, которого подозревают в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, признал вину, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", — сказала Петренко.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
6 сентября, 23:17РИА Новости
В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что мужчине предъявили обвинения в разбое, следствие просит арестовать его.
Для выяснения всех обстоятельств назначены экспертизы.
Инцидент произошел в ночь на пятницу. Бахыт Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Впоследствии глава ЦИК рассказала телеканалу "Россия 24", что она "стала молотить его изо всех сил", "схватила стул, стала на него ругаться" — и "он убежал".
Уже после инцидента выяснилось, что охраны у Памфиловой нет. Просить ее она не намерена и сейчас, так как не видит в этом смысла.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
6 сентября, 18:29РИА Новости
Памфилова сообщила, что ее кот и кошка не пострадали из-за нападения
9247521021
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Светлана ПетренкоЦИК РФМоскваМосковская областьРоссияНападение на Эллу ПамфиловуЭлла ПамфиловаСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
А могла бы ведь и убить. А человек может случайно зашёл... воды попросить напиться. А теперь ещё и пятнашечеку словит за милое дело...
9 сентября, 16:15
Ири на
170009
И что, признался, что хотел досрочно проголосовать?
9 сентября, 15:59
ВРВиктор Ростов
270007
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