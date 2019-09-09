Кадыров объяснил, почему его не любят на Западе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему страны Запада пытаются его дискредитировать, сообщает Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему страны Запада пытаются его дискредитировать, сообщает "Чечня сегодня"

"Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.

По его словам, "это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость".

Глава Чечни добавил, что санкции ему не мешают, потому что у него нет желания выезжать за границу.

"Я не боюсь, что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз — в Германии. Больше нигде на Западе не бывал. И никогда не хотел туда", — добавил Кадыров.