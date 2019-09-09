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РИА Новости

Кадыров объяснил, почему его не любят на Западе

15:58 09.09.2019 (обновлено: 16:31 09.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, почему страны Запада пытаются его дискредитировать, сообщает "Чечня сегодня".
"Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
17 апреля, 13:27РИА Новости
Кадыров заявил, что попал под санкции Запада за то, что говорит правду
По его словам, "это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость".
Глава Чечни добавил, что санкции ему не мешают, потому что у него нет желания выезжать за границу.
"Я не боюсь, что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз — в Германии. Больше нигде на Западе не бывал. И никогда не хотел туда", — добавил Кадыров.
Глава Чечни входит в число россиян, против которых США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции из-за ситуации на Украине.
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Чеченская республикаРамзан КадыровПолитика
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