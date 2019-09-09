ЛДПР направила в избиркомы около 150 жалоб на ход предвыборной кампании

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЛДПР направила 42 жалобы в Московскую городскую избирательную комиссию и около 150 по всей стране в региональные избиркомы с копией в ЦИК на ход предвыборной кампании, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Всего мы направили 42 жалобы по Москве, а по всей стране — около 150, где были зафиксированы попытки мешать в ходе выборной кампании", — сказал он в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

В пресс-службе партии РИА Новости уточнили, что жалобы направляли в Московскую городскую избирательную комиссию, в региональные избирательные комиссии, если это не в Москве происходило, и дублировали в Центральную избирательную комиссию.

Тем не менее, по мнению лидера ЛДПР, общий итог партии на прошедших выборах положительный.

"Мы нигде не ухудшили результаты. Обязательное движение в положительном направлении. Мы никакого черного пиара не применяли, никого с выборов не снимали, мы никому не хамили, мы никому не угрожали. Мы провели самую честную, чистую выборную кампанию", — отметил политик.