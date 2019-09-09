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РИА Новости
Единый день голосования

ЛДПР направила в избиркомы около 150 жалоб на ход предвыборной кампании

15:51 09.09.2019 (обновлено: 16:41 09.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкЛДПР
ЛДПР
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. ЛДПР направила 42 жалобы в Московскую городскую избирательную комиссию и около 150 по всей стране в региональные избиркомы с копией в ЦИК на ход предвыборной кампании, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Всего мы направили 42 жалобы по Москве, а по всей стране — около 150, где были зафиксированы попытки мешать в ходе выборной кампании", — сказал он в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

В пресс-службе партии РИА Новости уточнили, что жалобы направляли в Московскую городскую избирательную комиссию, в региональные избирательные комиссии, если это не в Москве происходило, и дублировали в Центральную избирательную комиссию.
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Тем не менее, по мнению лидера ЛДПР, общий итог партии на прошедших выборах положительный.
"Мы нигде не ухудшили результаты. Обязательное движение в положительном направлении. Мы никакого черного пиара не применяли, никого с выборов не снимали, мы никому не хамили, мы никому не угрожали. Мы провели самую честную, чистую выборную кампанию", — отметил политик.
При этом в отношении партии были отмечены случаи черного пиара и незаконного использования бренда ЛДПР, отметил Жириновский, подчеркнув, что партия будет добиваться возбуждения уголовного дела. В понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов, Жириновский представил агитационные материалы, распространяющиеся от имени партии без их ведома, в том числе селфи с самим Жириновским.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияРоссияЛДПРВладимир ЖириновскийМосква
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