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РИА Новости

Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"

15:50 09.09.2019 (обновлено: 18:11 09.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о России.
Накануне Эспер заявил, что "было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности вместе с США, Францией и другими нашими союзниками по НАТО".

"Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <...> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права", — отреагировал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".

Он добавил, что, если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве пришлось бы выделить "миллионы на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс".
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Также, по словам Лаврова, Россия должна была бы поддержать антиконституционный госпереворот, как это сделали Соединенные Штаты со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которыми стояли подписи стран — членов Евросоюза".
Мнение о том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают понятие "нормальности" ранее высказал и министр обороны России Сергей Шойгу.
"Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными", — ответил он своему американскому коллеге.
Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Москву обвинили во вмешательстве в дела Киева и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
Владимир Путин отмечал, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Он также подчеркивал, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", что наносит ущерб международным отношениям.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Вчера, 13:06РИА Новости
Пушков призвал главу Пентагона "проснуться"
9584034533
Обсудить 45
Марк ЭсперСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
мы самая нормальная из всех нормальных стран, вы же там со своей гомофилией и прочими проявлениями порочности и разврата, генно-модифицированной едой и переделанными людьми вымрете как Содом и Гоморра. И по делом. Горжусь, что родился и живу в России, самой нормальной стране в мире.
9 сентября, 16:41
Александр Сергеевич
187510010
Как же бесит это слово "КОЛЛЕГИ"
9 сентября, 15:53
Kant S.U.
8870009
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