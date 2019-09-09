Названы регионы с длительной безработицей среди молодежи и инвалидов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Продолжительность безработицы среди молодежи в Чечне, Ингушетии и Байконуре выше, чем в среднем по России, высока и средняя продолжительность безработицы среди инвалидов в Чечне, Магаданской области и Камчатском крае, следует из опубликованных Минтрудом итогов мониторинга качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2019 года.

Согласно документу, высокая средняя продолжительность безработицы среди молодежи наблюдается в Чечне (6,4 месяца), Ингушетии (5,8 месяца), Байконуре (5,4 месяца), на Чукотке (5,3 месяца) при среднероссийском значении 4,4 месяца.

Мониторинг также показал, что высокие значения средней продолжительности безработицы среди инвалидов отмечаются в Чечне (8,9 месяца), Магаданской области (7,8 месяца), Камчатском крае (7,5 месяца), Мурманской области (7,4 месяца), на Чукотке (7,3 месяца), в Московской области (7,2 месяца) и Ингушетии (7,1 месяца).

Как отмечается в документе, это говорит об актуальности решения проблем занятости инвалидов через мероприятия, реализуемые субъектами. В частности, через установление квот для приема на работу инвалидов, резервирование мест по наиболее подходящим для инвалидов специальностям, организацию обучения новым профессиям.

Добавляется, что ситуация, складывающаяся на рынке труда в РФ, требует усиления роли органов исполнительной власти субъектов по содействию занятости населения и обеспечению людей качественными услугами.