Глава МИД Франции отметил прогресс в урегулировании ситуации на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Париж отмечает значительный прогресс в урегулировании вокруг Украины, нужно воспользоваться создавшейся после обмена заключенными атмосферой, чтобы добиться реализации минских соглашений, заявил в понедельник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Не может идти речи о долгосрочном взаимодействии с Россией, если не изменится к лучшему ситуация на Украине. Мы констатировали за последние месяцы значительный прогресс, значительные подвижки", - сказал министр по итогам российско-французских консультаций в формате "2+2".

"Освобождение в субботу 70 пленных - я считаю, что это является конкретным результатом, который так поощряла Франция, и я считаю, что необходимо воспользоваться сложившимся климатом для полного выполнения минских соглашений", - сказал Ле Дриан.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.