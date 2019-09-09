Глава Nissan покинет пост 16 сентября

Кроме этого, как сообщалось ранее со ссылкой на телекомпанию NHK, было установлено, что и сам гендиректор автоконцерна получал завышенные доходы. Компания выяснила, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. И таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве.