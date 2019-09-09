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РИА Новости

Глава Nissan покинет пост 16 сентября

15:38 09.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эмблема Nissan. Архивное фото
ТОКИО, 9 сен - РИА Новости. Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава покинет свой пост 16 сентября, об этом было объявлено в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Также сообщается, что совет директоров предварительно согласовал кандидатуру исполнительного директора Nissan Ясухиро Ямаути на пост главы автоконцерна.
С конца прошлого года автоконцерн сотрясает череда скандалов, связанных поначалу с арестом и выявленными нечистоплотными финансовыми операциями бывшего председателя совета директоров компании Карлоса Гона. Идет следствие.
Кроме этого, как сообщалось ранее со ссылкой на телекомпанию NHK, было установлено, что и сам гендиректор автоконцерна получал завышенные доходы. Компания выяснила, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. И таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве.
После этого Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций, а на выходных в СМИ просочилась информация о том, что глава автоконцерна намерен подать в отставку.
Логотип компании Nissan. Архивное фото
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