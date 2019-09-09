Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана.
Как утверждает автор Дмитрий Вертушкин, во время выступления Билан "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Выступление певца Вертушкин назвал неуважением к публике.
"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд",— говорится в сообщении.
На данный момент петицию подписали более двухсот человек.
В комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.
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"Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека", — написала Влада Терехова.
"Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам", — возмутилась Маргарита Матюшенко.
"Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали", — согласилась Алена Лунева.
Некоторые, однако, решили, что публика была слишком требовательна к артисту.
"Ребята, артисты тоже ошибаются на сцене. Они вам что, роботы?" — написал Вадим Родионов.
Директор Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста, а сообщения о нетрезвом его состоянии назвал "желтухой".