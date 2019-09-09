Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города

Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жители Самары запустили электронную Жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана.

Как утверждает автор Дмитрий Вертушкин, во время выступления Билан "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".

Выступление певца Вертушкин назвал неуважением к публике.

"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд",— говорится в сообщении.

На данный момент петицию подписали более двухсот человек.

В комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.

"Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека", — написала Влада Терехова.

"Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам", — возмутилась Маргарита Матюшенко.

"Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали", — согласилась Алена Лунева.

Некоторые, однако, решили, что публика была слишком требовательна к артисту.

"Ребята, артисты тоже ошибаются на сцене. Они вам что, роботы?" — написал Вадим Родионов.