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РИА Новости

Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города

15:34 09.09.2019 (обновлено: 18:19 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Братеевском каскадном парке в Москве
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Жители Самары запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на День города певца Димы Билана.
Как утверждает автор Дмитрий Вертушкин, во время выступления Билан "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Выступление певца Вертушкин назвал неуважением к публике.

"Вечер был испорчен. Билан опозорил наш город. Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд",— говорится в сообщении.

На данный момент петицию подписали более двухсот человек.
В комментариях к обращению, а также в социальных сетях посетители концерта оставили преимущественно негативные комментарии.
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"Приехали из Тольятти послушать невменяемого человека", — написала Влада Терехова.
"Испортил все настроение, такое неуважение к самарцам", — возмутилась Маргарита Матюшенко.
"Проявил неуважение к публике. Очень много народу было, но после пары песен люди уходить начали", — согласилась Алена Лунева.
Некоторые, однако, решили, что публика была слишком требовательна к артисту.
"Ребята, артисты тоже ошибаются на сцене. Они вам что, роботы?" — написал Вадим Родионов.
Директор Билана Дмитрий Бушуев отказался комментировать выступление артиста, а сообщения о нетрезвом его состоянии назвал "желтухой".
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